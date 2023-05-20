«Ваши парни сражались отважно»: Пригожин обратился к Зеленскому после взятия Бахмута ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после освобождения Бахмута (Артемовска). 20 мая «музыкантам» удалось завершить длительную операцию по взятию города.
Глава «оркестра» отметил, что бойцы ВСУ достойно показали себя на поле боя. Также он попросил украинского лидера передать привет главе Белого дома Джо Байдену и «поцеловать его в макушку».
«Без сарказма, ваши парни сражались отважно и хорошо. Если вы будете на этом пути, то можете стать второй армией в мире, безусловно, после самой сильной — это ЧВК "Вагнер"», — заявил Пригожин в видеообращении, опубликованном его пресс-службой.
Также бизнесмен заявил, что до 25 мая «музыканты» намерены осмотреть город, создать рубежи обороны и передать его военным. Далее ЧВК «Вагнер» выведет свои подразделения на отдых и переподготовку в полевые лагеря.