Музыкант Константин Бурдаев: первым инвестором группы «Братья Грим» был человек из криминального мира

По словам Кости Грима, в 2004 году они начали отправлять демо-диски с песнями собственного сочинения во всевозможные центры продвижения. Одна из таких записей попала в руки к продюсеру Леониду Бурлакову. В тот момент он должен был 10 000 долларов одной из московских криминальных группировок.