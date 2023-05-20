Музыкант Константин Бурдаев: первым инвестором группы «Братья Грим» был человек из криминального мира

Российский музыкант, солист поп-рок группы «Братья Грим» Константин Бурдаев в интервью YouTube-каналу «Зангалис и Карякин» впервые рассказал, кто был инвестором объединения в самом начале музыкальной карьеры.
По словам Кости Грима, в 2004 году они начали отправлять демо-диски с песнями собственного сочинения во всевозможные центры продвижения. Одна из таких записей попала в руки к продюсеру Леониду Бурлакову. В тот момент он должен был 10 000 долларов одной из московских криминальных группировок.
Когда бандиты приехали за своими деньгами, Бурлаков предложил их лидеру Игорю вложить определенную сумму в начинающих музыкантов из Самары. Тот прослушал диск и согласился. Таким образом, он стал первым инвестором «Братьев Грим».
«Я тебе рассказываю эксклюзив… Этот человек действительно был из криминального мира. Потом он часто был нашим инвестором, даже другом. Мы даже ездили с ним на гастроли, он был нашим тур-менеджером один раз», — рассказал Бурдаев.
Более того, певец признался, что криминальный авторитет Игорь принял участие в записи композиции «Барабан» из их первого альбома «Братья Грим». По словам музыканта, он пришел в студию и для песни передернул затвор своего пистолета.
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