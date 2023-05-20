Здание Центра содействия семейному воспитанию загорелось в Приморском районе Петербурга

Загорелось здание Центра содействия семейному воспитанию №13 на Коломяжском проспекте в Петербурге, передает МЧС по городу.
Сообщение о возгорании поступило 20 мая в 16:08 по московскому времени. В помещении происходит горение обстановки на площади 20 квадратных метров. Персонал центра уже эвакуировали из здания. Детей в помещении не было.
К ликвидации пожара привлечены 17 человек личного состава МЧС, а также три единицы техники.
Накануне огонь возник в многоквартирном доме в Невском районе Петербурга. Из зоны возгорания были эвакуированы десять человек. Одна женщина пострадала, ее госпитализировали.