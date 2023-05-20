Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Здание Центра содействия семейному воспитанию загорелось в Приморском районе Петербурга

Происшествия
Здание Центра содействия семейному воспитанию загорелось в Приморском районе Петербурга

Загорелось здание Центра содействия семейному воспитанию №13 на Коломяжском проспекте в Петербурге, передает МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило 20 мая в 16:08 по московскому времени. В помещении происходит горение обстановки на площади 20 квадратных метров. Персонал центра уже эвакуировали из здания. Детей в помещении не было.

К ликвидации пожара привлечены 17 человек личного состава МЧС, а также три единицы техники.

Накануне огонь возник в многоквартирном доме в Невском районе Петербурга. Из зоны возгорания были эвакуированы десять человек. Одна женщина пострадала, ее госпитализировали.
санкт-петербург пожар Приморский район
Военкоры ФАН