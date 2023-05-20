Московский «Локомотив» обыграл воронежский «Факел» в матче РПЛ благодаря голу Антона Миранчука

Футболисты московского «Локомотива» обыграли воронежский «Факел» со счетом 1:0. Победу железнодорожникам принес гол Антона Миранчука, пишет РИА Новости.
Команды встретились в рамках матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол в этой встрече забил игрок столичного клуба Антон Миранчук на 86-й минуте.
В результате «Локомотив» набрал 39 очков и занял восьмое место в турнирной таблице. Таким образом, московская команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей. Их соперники из «Факела» заняли в итоге 12 строчку.