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Глава МИД РФ Сергей Лавров: решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров: решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина

Решения, которые будут приняты на саммите «Большой семерки» в японской Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и КНР. Соответствующую точку зрения озвучил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Таким мнением дипломат поделился в ходе своего выступления на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в субботу, 20 мая. Москва вступила в фазу острейшего противостояния с агрессивной риторикой Вашингтона, Европейского союза и Североатлантического альянса, добавил глава внешнеполитического ведомства.

«Задача поставлена громогласно и открыто победить Россию на поле боя, <...> и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе», — добавил министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил появление «англосаксов» в концепции новой политики государства их амбициями.
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