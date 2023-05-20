Глава МИД РФ Сергей Лавров: решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина

Таким мнением дипломат поделился в ходе своего выступления на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в субботу, 20 мая. Москва вступила в фазу острейшего противостояния с агрессивной риторикой Вашингтона, Европейского союза и Североатлантического альянса, добавил глава внешнеполитического ведомства.