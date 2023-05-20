Неизвестные подожгли аккумуляторный шкаф на железнодорожных путях в Тульской области

Очередная диверсия произошла на железнодорожных путях в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел 19 мая в районе поселка Ревякино. Неизвестные подожгли аккумуляторный шкаф, подающий резервное питание на устройство, предупреждающее о возможном столкновении или сходе с рельсов поездов.
Будка находилась в двух километров от поста дежурного по станции. Диспетчер, заметив возгорание, незамедлительно обратился в полицию.
Несмотря на то что шкаф не был взломан, в результате диверсии полностью выгорел его корпус и внутреннее оборудование. На месте преступления были найдены часть зажигалки и следы от колес автомобиля. Правоохранительные органы разыскивают нарушителей.
Ранее злоумышленники подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в Энгельсском районе Саратовской области.