Пригожин: «В Бахмуте мы боролись не только с ВСУ, мы боролись с российской бюрократией»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, с какими сложностями столкнулись бойцы «оркестра» при взятии Бахмута (Артемовска). Пресс-служба предпринимателя обнародовала его видеокомментарий.
По словам бизнесмена, «бахмутская мясорубка» длилась 224 дня. ЧВК «Вагнер» в одиночку справилась с заданием.
«В Бахмуте мы боролись не только с ВСУ. Мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам палки в колеса. Особенно это касается околовоенных бюрократов. Их имена частично известны. Это (российский министр обороны Сергей. — Прим. ФАН) Шойгу и (начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий. — Прим. ФАН) Герасимов», — отметил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» объяснил, что бюрократы превратили войну в собственное развлечение. Именно из-за капризов Шойгу и Герасимова погибло в пять раз больше бойцов.
Также Пригожин поблагодарил россиян за поддержку ЧВК «Вагнер», тех, кто отдал жизнь, защищая интересы Родины, генерала армии РФ Сергея Суровикина за возможность провести «бахмутскую мясорубку» и президента страны Владимира Путина за честь защищать Россию.