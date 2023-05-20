Президент Франции Макрон заявил, что присутствие Зеленского на саммите G7 может изменить правила игры на Украине

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что присутствие главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите «Большой семерки» повлияет на правила игры на украинской территории. Соответствующей информацией поделился телеканал BFMTV.
Об этом стало известно 20 мая, в субботу. В данный момент коллеги из Киева и Парижа проводят деловые переговоры на полях мероприятия в японской Хиросиме. G7 является хорошей возможностью для Зеленского обменяться мнениями со многими другими южными государствами, добавил Макрон.
«Я думаю, что это может изменить правила игры», — сказал президент Франции.
Прежде Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о якобы о разочаровании государств глобального Юга в Москве и Пекине.