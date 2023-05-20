Президент Франции Макрон заявил, что присутствие Зеленского на саммите G7 может изменить правила игры на Украине

Об этом стало известно 20 мая, в субботу. В данный момент коллеги из Киева и Парижа проводят деловые переговоры на полях мероприятия в японской Хиросиме. G7 является хорошей возможностью для Зеленского обменяться мнениями со многими другими южными государствами, добавил Макрон.