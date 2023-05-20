Спасатели из Ямала помогли потушить лесные пожары в Курганской области

Спасатели из Ямало-Ненецкого автономного округа помогли потушить лесные пожары в Курганской области. Они вернулись в регион после работы в зоне чрезвычайной ситуации.
Пожарным удалось закрыть все поставленные задачи по ликвидации огня в соседней области. В Ноябрьск они вернулись в субботу, 20 мая. За проделанную работу спасателей поблагодарил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Черногородцев. Специалисты пробыли в охваченной пламенем зоне три недели.
В результате пожаров в регионе погибли более 20 человек. На фоне бедствий в Курганской области отменили проведение национального праздника, передает «Север-Пресс».