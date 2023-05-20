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Более 500 человек эвакуировали из зоны крупного пожара на юго-западе Испании

Происшествия
Более 500 человек эвакуировали из зоны крупного пожара на юго-западе Испании

Гражданские и военные специалисты борются с крупным лесным пожаром, охватившим по меньшей мере 7,5 тысячи гектаров на юго-западе Испании.

Из деревень Кадальсо, Дескаргамария и Робледильо-де-Гата были эвакуированы более 500 человек. Основные дороги, ведущие к населенным пунктам, перекрыты. Как сообщают местные власти, пожар был устроен преднамеренно, пишут «Аргументы Недели».

По имеющейся информации, огонь охватил уже более 7,5 тысячи гектаров лесных угодий. Затрудняет борьбу с пожаром сухая жаркая погода и ветер с порывами до 60 км/ч.

В России также продолжается тушение пожаров. За минувшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 13 очагов возгорания.
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