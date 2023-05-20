Более 500 человек эвакуировали из зоны крупного пожара на юго-западе Испании

Из деревень Кадальсо, Дескаргамария и Робледильо-де-Гата были эвакуированы более 500 человек. Основные дороги, ведущие к населенным пунктам, перекрыты. Как сообщают местные власти, пожар был устроен преднамеренно, пишут «Аргументы Недели».