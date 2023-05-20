СОМБ: чуть более двух лет назад свет увидел фильм «Турист»

Банги, 20 мая. Два года назад состоялась премьера фильма «Турист». Об этом напоминает Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ).
По прошествии небольшого времени от даты первого показа художественное произведение уже успело стать классикой в Центральноафриканской Республике. Местные жители высоко оценили эту картину еще и потому, что она переведена на их национальный язык.
Фильм основан на реальных событиях и повествует о деятельности инструкторов из России. Их прототипом стали сотрудники СОМБ, которых СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер». Благодаря их консультативной помощи, национальная армия ЦАР (FACA) значительно улучшила свои боевые навыки. Правительственные войска успешно поддерживают безопасность в стране, а также оперативно реагируют на любые угрозы.
«Турист» произвел такое неизгладимое впечатление на жителей африканской республики, что многие члены радикальных группировок сложили оружие. Они приняли решение вернуться к мирной жизни и законным способам заработка.
Сотрудничество Банги и Москвы позволило добиться впечатляющих результатов в военной подготовке центральноафриканских солдат. Представители СОМБ ранее заявили, что залогом успеха обучения является комплексный подход.