Об этом он рассказал в ходе своего выступления на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Мероприятие прошло 20 мая, в субботу. Термин отражает тот факт, что англосаксонский мир подчинил себе все страны европейской стороны, несмотря на попытки некоторых политических деятелей противостоять этому факту.