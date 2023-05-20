Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, откуда термин «англосаксы» появился в новой концепции внешней риторики государства.
Об этом он рассказал в ходе своего выступления на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Мероприятие прошло 20 мая, в субботу. Термин отражает тот факт, что англосаксонский мир подчинил себе все страны европейской стороны, несмотря на попытки некоторых политических деятелей противостоять этому факту.
В настоящий момент для всей международной арены наступила новая реальность. То, что сегодня происходит на украинской территории, лишь способствует скорейшему переходу к многополярному миру.