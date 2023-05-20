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Министр иностранных дел РФ Лавров объяснил появление «англосаксов» в концепции новой политики страны их амбициями

Политика
Министр иностранных дел РФ Лавров объяснил появление «англосаксов» в концепции новой политики страны их амбициями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, откуда термин «англосаксы» появился в новой концепции внешней риторики государства.

Об этом он рассказал в ходе своего выступления на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Мероприятие прошло 20 мая, в субботу. Термин отражает тот факт, что англосаксонский мир подчинил себе все страны европейской стороны, несмотря на попытки некоторых политических деятелей противостоять этому факту.

В настоящий момент для всей международной арены наступила новая реальность. То, что сегодня происходит на украинской территории, лишь способствует скорейшему переходу к многополярному миру.
сергей лавров англосаксы россия
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