«Мы — аутентичные самарские выскочки»: певец Константин Бурдаев рассказал историю создания группы «Братья Грим»

В 1998 году в одной из самарских школ появился вокально-инструментальный ансамбль «Магеллан». Спустя год группа обрела название «Братья Грим». Историю создания рассказал один из основателей поп-рок объединения Константин Бурдаев.
В интервью YouTube-каналу «Зангалис и Карякин» Костя Грим назвал себя и брата-близнеца Бориса Бурдаева «выскочками», поскольку им удалось самостоятельно, без помощи спонсоров или знаменитой династии, стать известными и популярными. По словам артиста, свою музыкальную деятельность они начали с репетиций ансамбля «Магеллан» в актовом зале Самарского медико-технического лицея.
«Мы играли процентов 70 своих песен, что было большой редкостью для любой школьной группы, и были каверы», — поделился Бурдаев.
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