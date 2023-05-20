«Мы — аутентичные самарские выскочки»: певец Константин Бурдаев рассказал историю создания группы «Братья Грим»

В интервью YouTube-каналу «Зангалис и Карякин» Костя Грим назвал себя и брата-близнеца Бориса Бурдаева «выскочками», поскольку им удалось самостоятельно, без помощи спонсоров или знаменитой династии, стать известными и популярными. По словам артиста, свою музыкальную деятельность они начали с репетиций ансамбля «Магеллан» в актовом зале Самарского медико-технического лицея.