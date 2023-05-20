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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении Запада ликвидировать Россию как геополитического конкурента

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении Запада ликвидировать Россию как геополитического конкурента

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Запада есть задача ликвидировать Россию как геополитического конкурента. Глава ведомства прокомментировал нынешнюю обстановку на мировой арене.

Лавров выступил на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Министр отметил, что западный трек в полной мере себя исчерпал. В современных условиях Россия столкнулась с сильнейшим блоком. Объединения государств, по словам главы МИД, поставили задачу победить РФ.

Ранее министр высказался о недостатке конфронтации в развитии международных отношений. Лавров отметил, что этот путь является тупиковым.
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