Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении Запада ликвидировать Россию как геополитического конкурента

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Запада есть задача ликвидировать Россию как геополитического конкурента. Глава ведомства прокомментировал нынешнюю обстановку на мировой арене.
Лавров выступил на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Министр отметил, что западный трек в полной мере себя исчерпал. В современных условиях Россия столкнулась с сильнейшим блоком. Объединения государств, по словам главы МИД, поставили задачу победить РФ.
Ранее министр высказался о недостатке конфронтации в развитии международных отношений. Лавров отметил, что этот путь является тупиковым.