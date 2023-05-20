Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении Запада ликвидировать Россию как геополитического конкурента

Лавров выступил на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Министр отметил, что западный трек в полной мере себя исчерпал. В современных условиях Россия столкнулась с сильнейшим блоком. Объединения государств, по словам главы МИД, поставили задачу победить РФ.