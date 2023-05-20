Пригожин объявил о полном взятии Бахмута бойцами ЧВК «Вагнер»

Бойцам ЧВК «Вагнер» удалось установить полный контроль над Бахмутом (Артемовском) в рамках спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Как рассказал бизнесмен, операция по взятию этого населенного пункта длилась 224 дня. Началась она 8 октября, а закончилась сегодня, 20 мая 2023 года. Теперь Бахмут полностью освобожден от сил противника, уточнил Пригожин.
«Здесь была только ЧВК «Вагнер», здесь не было, как рассказывал Конашенков, ВДВ и еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе», — сообщил он.
Видео с создателем ЧВК «Вагнер» и бойцами «оркестра» в освобожденном городе опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.