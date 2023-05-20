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Актер Валерий Баринов считает, что отношение украинцев к русским изменилось во времена распада СССР

Общество
Актер Валерий Баринов считает, что отношение украинцев к русским изменилось во времена распада СССР

Народный артист России Валерий Баринов рассказал, когда начали меняться отношения между украинцами и русскими.

Актер в беседе с aif.ru заявил, что украинцы стали негативно воспринимать русских еще во времена первого и второго президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. Уже тогда Баринову приходилось спорить с теми, кто утверждал, что Россия ненавидит граждан соседней страны.

Резкие заявления украинцев всегда вызывали у артиста возмущение. Он подчеркивает, что у русских нет устойчивых выражений, свидетельствующих о ненависти к гражданам соседнего государства, в отличие от них самих.

Ранее актер Андрей Соколов рассказал, что на Украине распространение ненависти по отношению к русскому народу началось довольно давно. Он вспоминает, как увидел в школьных учебниках высказывания, осуждающие РФ.
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