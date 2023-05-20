Актер Валерий Баринов считает, что отношение украинцев к русским изменилось во времена распада СССР

Актер в беседе с aif.ru заявил, что украинцы стали негативно воспринимать русских еще во времена первого и второго президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. Уже тогда Баринову приходилось спорить с теми, кто утверждал, что Россия ненавидит граждан соседней страны.