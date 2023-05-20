Средний размер автокредита в России вырос до рекордных 1,3 миллиона рублей

Средняя стоимость автокредита в апреле 2023 года в России составила рекордные 1,3 миллиона рублей. Такие данные предоставило бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».
За год в 3,7 раза выросло количество выданных займов — до 68,9 тысячи ссуд. Общая сумма выданных кредитов выросла в четыре раза, составив 90,4 миллиарда рублей.
Таким образом, портфель кредитов в апреле вырос на 7,1% в годовом выражении, что составляет 1,25 триллиона рублей. Это максимальный показатель за всю историю автокредитования в России.
Отмечается, что количество активных займов у россиян осталось на уровне 1,76 миллиона ссуд. В то же время число просроченных более чем на 90 дней займов выросло на 5,5% — до 110,1 тысячи ссуд.
Ранее сообщалось, что российские потребители начали отдавать предпочтение электромобилям отечественного и китайского производства. Лидерами по продаже стали «Москвич», Evolute и Voyah.