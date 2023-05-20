СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ России Рузинскому

По информации пресс-службы ведомства, офицер отдал приказ подразделениям российских войск на «прорыв» государственной границы Украины, чтобы «захватить Харьковскую область». В СБУ отмечают, что в подчинении у Рузинского была военная комендатура в Балаклее, руководителю которой ранее предъявили обвинения.