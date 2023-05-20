СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ России Рузинскому

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в «прорыве государственной границы» командиру 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа России генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому.
По информации пресс-службы ведомства, офицер отдал приказ подразделениям российских войск на «прорыв» государственной границы Украины, чтобы «захватить Харьковскую область». В СБУ отмечают, что в подчинении у Рузинского была военная комендатура в Балаклее, руководителю которой ранее предъявили обвинения.
До этого СБУ заочно предъявила обвинения всем членам Совета Федерации РФ. Они выдвинуты 170 гражданам по статьям «о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также «о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны».