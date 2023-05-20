Пытался взорвать Александра III: 20 мая казнили брата Владимира Ленина Александра Ульянова

В 1887 года Ульянов сделал «выгодное вложение», заложив свою золотую медаль. Несколько лет трудов в гимназии ушли на приобретение взрывчатки для бомбы, предназначенной Государю Александру III. План состоял в том, чтобы заложить бомбу в Зимнем дворце во время королевского бала, но заговор был раскрыт, и заговорщики были арестованы прежде, чем они смогли осуществить теракт.