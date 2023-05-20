Пытался взорвать Александра III: 20 мая казнили брата Владимира Ленина Александра Ульянова

Окончил гимназию с золотой медалью и был примерным студентом. 20 мая 1887 года был казнен старший брат Владимира Ленина Александр Ульянов. За что и как погиб родственник одиозного революционера – в материале ФАН.
Известно, что Александр Ульянов родился 12 апреля 1866 года в Нижнем Новгороде. Обучение он начал в 1874 году в Симбирской классической гимназии, где проявлял особый интерес к химии. Учебное заведение Ульянов окончил в 1883 году с золотой медалью, а после поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.
Тогда Ульянов начал проявлять особую активность среди ровесников, участвуя в биологическом кружке. Именно по инициативе Александра собрания проходили в его квартире. Уже в 1886 году он стал главным секретарем научно-литературного общества профессора Миллера. Кроме того, Ульянов был членом существовавшего при университете экономического кружка под руководством Гизетти.
«Тянуть к земле» Александра Ульянова начало в этом же году, когда он стал посещать нелегальные студенческие собрания. В декабре совместно с революционером Петром Шевыревым создал «Террористическую фракцию» движения «Народная воля», участники которого вдохновлялись трудами Маркса, Энгельса и Плеханова.
В 1887 года Ульянов сделал «выгодное вложение», заложив свою золотую медаль. Несколько лет трудов в гимназии ушли на приобретение взрывчатки для бомбы, предназначенной Государю Александру III. План состоял в том, чтобы заложить бомбу в Зимнем дворце во время королевского бала, но заговор был раскрыт, и заговорщики были арестованы прежде, чем они смогли осуществить теракт.
Впоследствии Ульянова перевели Шлиссельбургскую крепость, где в апреле его приговорили к смертной казни. Его мать Мария Александровна просила помилование у императора, но безуспешно. Женщине удалось только добиться свидания с сыном.
20 мая Александра Ульянова повесили и похоронили в братской могиле за стеной крепости Орешек, на берегу Ладожского озера. Вероятно, что именно из-за такой бесславной смерти Ульянов всегда находится в тени своего младшего брата. Однако сложно отрицать, что его казнь оказала значительное влияние на Владимира Ленина, который впоследствии стал ключевой фигурой в революционном движении принесшем столько бед России в XX веке.
Напомним, ранее историк Борис Туровский рассказал ФАН об отце и деде Владимира Ленина.