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Военный эксперт Константин Сивков высмеял заявления польских властей о ракете с бетонной боеголовкой

Армия
Военный эксперт Константин Сивков высмеял заявления польских властей о ракете с бетонной боеголовкой

Доктор военных наук Константин Сивков высмеял заявления польских властей о российской ракете с бетонной боеголовкой, назвав подобные рассуждения сказкой. По словам эксперта, использовать дорогостоящий снаряд в таком виде нерационально, пишет РИА Новости.

До этого о якобы российской ракете, найденной под Быдгощем, заявлял глава кабинета президента Польши Павел Шрот. Чиновник рассказал, что боеголовка снаряда была сделана из бетона, а сам боеприпас якобы использовался Москвой для дезориентации украинских средств ПВО.

Константин Сивков подчеркнул, что такие дорогостоящие ракеты не используются для заявленных Польшей целей, даже с замененной на бетон боевой частью. Для противодействия системами ПВО применяются постановщики помех, отметил военный эксперт.

«Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно ... для меня это какая-то сказка», — пояснил собеседник журналистов.

Напомним, что представители польского руководства 27 апреля сообщили об обнаружении окрестностях населенного пункта Замость обломков «неопознанного воздушного военного объекта». Позже в эфире местной радиостанции RMF FM прозвучало, что находкой якобы оказалась ракета «воздух-земля» с надписями на русском языке. Тогда журналисты предположили, что снаряд мог использоваться польскими военными как мишень во время учений.
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