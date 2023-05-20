Военный эксперт Константин Сивков высмеял заявления польских властей о ракете с бетонной боеголовкой

Напомним, что представители польского руководства 27 апреля сообщили об обнаружении окрестностях населенного пункта Замость обломков «неопознанного воздушного военного объекта». Позже в эфире местной радиостанции RMF FM прозвучало, что находкой якобы оказалась ракета «воздух-земля» с надписями на русском языке. Тогда журналисты предположили, что снаряд мог использоваться польскими военными как мишень во время учений.