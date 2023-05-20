По воле Екатерины Великой: как появилась столица Новороссии

Интересно, что город некоторое время носил название Новороссийск. Переименование произвел в 1796 году Павел I, стремившийся перечеркнуть наследие матери, а вот император Александр I, заявивший по восшествии на престол, что при мне будет как при бабушке, в 1802 году вернул прежнее название населенному пункту, часто менявшему свое имя.