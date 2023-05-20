20 мая 1787 года императрица Екатерина II лично, в ходе августейшего визита, основала Екатеринослав. Город был воздвигнут как столица Новороссии и третья — южная — столица Российской империи.
Интересно, что город некоторое время носил название Новороссийск. Переименование произвел в 1796 году Павел I, стремившийся перечеркнуть наследие матери, а вот император Александр I, заявивший по восшествии на престол, что при мне будет как при бабушке, в 1802 году вернул прежнее название населенному пункту, часто менявшему свое имя.
Во время событий гражданской войны Екатеринослав был неформально переименован украинскими сепаратистами-петлюровцами в «Сичеслав», дескать, он наследник славы Запорожской Сечи. Правда, в официальных документах такое название не фигурировало.
В 1926 году уже на волне других революционных переименований — большевистских — Екатеринослав стал Днепропетровском в честь Григория Петровского — местного советского вождя. Имя города первоначально звучало несколько иначе в связи проводившейся тогда политикой украинизации, но к 30-м годам обрело форму, известную вплоть до недавнего времени, когда в очередном русофобском угаре город переименовали в Днепр (Днипро).
Так украинские националисты и большевистские интернационалисты стремились и стремятся стереть страницы истории, связанные с Российской империей и Новороссией путем уродливых телодвижений.
Интересно, что первоначально на новых землях планировали создать Екатерининскую губернию, однако сама Екатерина II настояла на названии Новая Россия или Новороссия, что укладывалось в логику тогдашних наименований географической практики Европы. Новая Англия, Новая Голландия и Новая Испания — вот аналогии, на которые могла опираться императрица.
Еще до восшествия ее на престол, в край при поддержке российского правительства активно переселялись представители славянских народов, угнетаемых Османской империей, в основном — сербы. А потому изначально возник проект создания на этих землях провинции Новая Сербия или Славяносербия — отсюда нынешние города Славяносербск и Славянск. Руководил его реализацией серб, выходец из Австрии, генерал Йован Хорват.
Однако совершал злоупотребления, попросту говоря, проворовался. Началось следствие, и уже при Екатерине II он был сослан в Вологду, а имущество частично отписано казне.
Так начиналась переселенческая история освоения земель Новороссии, что до этого носили красноречивое название «Дикое Поле». С самого начала край формировался как многонациональный, но с безусловной русской доминантой.