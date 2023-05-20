Алексею Гуськову — 65: вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Народному артисту России Алексею Гуськову 20 мая исполнилось 65 лет. За свою долгую карьеру в кино он успел сыграть немало блестящих ролей. В день рождения актера ФАН представляет топ-5 фильмов с его участием.
Волкодав (1991 год)
В «Волкодаве» Алексею Гуськову досталась одна из первых его больших ролей. Сюжет фильма рассказывает о Виктории Журавлевой — молодой сотруднице милиции, которая занимается розыском и захватом преступников. Она является одним из лучших агентов своей группы, и именно ей поручают самые сложные миссии. Виктория умеет прекрасно играть разные роли, чтобы завоевать доверие бандитов и получить необходимую информацию.
В ходе одного из заданий она встречает свою первую любовь — Шурика Волкова (роль Алексея Гуськова), который стал преступником. Они вместе росли в детдоме, но затем их жизненные пути разошлись, когда Шуру посадили за мелкий проступок, заключавшийся в игре в рок-группе и в ношении длинных волос. В силу сложных обстоятельств они оказались на разных сторонах закона, и теперь Виктории придется выбирать, что для нее важнее — любовные чувства или профессиональный долг.
Классик (1998 год)
«Классик» — криминальная драма, в которой виртуозно сочетаются мир преступности и мир бильярдного спорта. Согласно сюжету, Андрей Савицкий, областной авторитет и опытный игрок в бильярд, ворует большую сумму денег, собранных московским обществом бильярдистов для благотворительного проекта.
Выживший после налета инкассатор требует права на расправу, но президент Федерации русского бильярда Кирилл Ермолаев решает наказать авторитета хитрее. Для этого он решает разыграть партию-дуэль между Савицким и Классиком — виртуозом бильярда. Савицкий решает пойти на игру, собираясь выиграть любыми средствами, и закладывает свой бизнес под ставку.
После этого в фильме появляется Николай Васильевич Горский, известный автор, скрывающийся под маской состоятельного человека. Он выигрывает партию у игроков Савицкого, и тот думает, что Горский — это и есть тот самый Классик. Между ними завязывается диалог, в ходе которого они договариваются на партию с крупной ставкой и произвольными правилами.
Ночью предполагаемому Классику ломают руку в драке, и Юрий, телохранитель Горского (роль Алексея Гуськова), заменяет его в игре. Савицкий уже потирает руки, предвкушая легкую победу над неопытным игроком, и великодушно предоставляет право первого удара Юрию. Однако тот сразу же забивает несколько шаров в лузу и за несколько минут заканчивает партию, не совершив ни единой ошибки. Выиграв, «телохранитель» объявляет, что он и есть тот самый Классик, в то время как Горский всего лишь играл его роль, чтобы отвести риски от настоящего мастера бильярда. После этого герои забирают выигрыш, оставляя Савицкого рассчитываться с партнером по долгам своим имуществом.
Граница. Таежный роман (2000 год)
Фильм описывает события, происходившие в 1970 году на Дальнем Востоке СССР. В гарнизоне на границе с Китаем сложился любовный треугольник между офицером Советской армии Никитой Голощекиным (роль Алексея Гуськова), его женой Мариной и молодым офицером Иваном Столбовым.
Однако Никита был не только офицером, но и контрабандистом, занимающимся переправкой наркотиков через границу с КНР. Однажды на учениях Иван получил травмы, и Марина, которая ухаживала за ним, влюбилась в него. Они скрывали свои отношения, но все узнали о них, когда Марина забеременела. Голощекин понял, что ребенок не от него, и решил убить обидчика, что оказывается не такой уж простой задачей.
Мусорщик (2001 год)
Фильм «Мусорщик» по праву можно считать одним из самых необычных в мире российского кино. Снятая по книге Ивана Охлобыстина, картина рассказывает про странную историю любви между высокомерной столичной красоткой и провинциальным дворником, роль которого исполнил Алексей Гуськов.
Однажды утром мусорщик случайно обнаруживает на своем участке красную иномарку, в которой спит незнакомая девушка. Между ними происходит диалог, в ходе которого выясняется, что представитель низкооплачиваемой профессии обладает манерами английского аристократа. Дама решает подшутить над мусорщиком, но при этом узнает о нем много интересного: он имеет много денег, его знают и уважают в правительственных кругах, однако при этом он каждый день собирает мусор на улицах города. Девушка задается вопросом, кто он такой на самом деле и какие цели преследует. В итоге она решается на рискованную авантюру, чтобы лучше узнать и, главное, понять своего нового знакомого.
Лев Яшин. Вратарь моей мечты (2019)
Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» рассказывает о жизни легендарного вратаря ХХ века и славной команды «Динамо» из Москвы. Лев Яшин прошел через тяжелые тренировки и многочисленные поражения, прежде чем достичь успеха и славы. Картина показывает, как молодой спортсмен влюбился в футбол, и какие драматические моменты в своей карьере ему пришлось пережить. Это не только спортивная драма, но и история о непостоянстве народной любви: так, некоторые преданные поклонники начали ненавидеть своего кумира ряда после неудачных игр. Яшину приходится принять это и приложить массу усилий, чтобы продолжать делать свое дело.
Фильм создавался при участии близких и родных Льва Яшина, в главной роли выступил Александр Фокин. Алексей Гуськов сыграл в этой картине роль Михаила Иосифовича Якушина, главного тренера футбольного клуба «Динамо» в 1953-1960 годах.
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