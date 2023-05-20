Алексею Гуськову — 65: вспоминаем лучшие роли Народного артиста

Однажды утром мусорщик случайно обнаруживает на своем участке красную иномарку, в которой спит незнакомая девушка. Между ними происходит диалог, в ходе которого выясняется, что представитель низкооплачиваемой профессии обладает манерами английского аристократа. Дама решает подшутить над мусорщиком, но при этом узнает о нем много интересного: он имеет много денег, его знают и уважают в правительственных кругах, однако при этом он каждый день собирает мусор на улицах города. Девушка задается вопросом, кто он такой на самом деле и какие цели преследует. В итоге она решается на рискованную авантюру, чтобы лучше узнать и, главное, понять своего нового знакомого.