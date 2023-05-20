Новая ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова рассказала, как влилась в рабочий коллектив

Российская певица Юлианна Караулова стала новой ведущей программы на Первом канале «Кто хочет стать миллионером?». Девушка рассказала, как влилась в рабочий коллектив.
Караулова пришла на замену телеведущему Дмитрию Диброву. Певица призналась, что никому не рассказывала о съемках, чтобы не сглазить. Артистка осознает, что ее сравнивают с прежним ведущим, который был лицом программы 14 лет, передает kp.ru.
По словам исполнительницы, команда проекта поддержала ее и вдохновила на работу. Во время первой встречи коллеги отвечали на накопившиеся по съемкам вопросы. Караулова заключила, что с ней работают приятные люди.
В семье Дмитрия Диброва новость об увольнении с программы восприняли с болью. После домочадцы столкнулись и с другими житейскими неприятностями.