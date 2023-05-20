Новая ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова рассказала, как влилась в рабочий коллектив

Караулова пришла на замену телеведущему Дмитрию Диброву. Певица призналась, что никому не рассказывала о съемках, чтобы не сглазить. Артистка осознает, что ее сравнивают с прежним ведущим, который был лицом программы 14 лет, передает kp.ru.