Инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей на 10 тысяч рублей за грязный автомобиль

Сотрудники ГИБДД стали тщательнее проверять автомобили, выезжающие за город. При обнаружении неисправностей владельцу машины может грозить штраф до 10 тысяч рублей.
По словам экспертов портала «Автовзгляд», в непогоду водители могут быть оштрафованы за грязную машину. К примеру, если подвеска или колеса будут испачканы в глине или липкой грязи, оставляющей следы на асфальте, владельцу придется выплатить штраф по статье 12.33 КоАП за повреждение или загрязнение дорожного полотна.
Такое правонарушение влечет за собой санкции в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей. В случае умышленного загрязнения дорожного полотна размер денежного взыскания может составить и 25 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин перечислил нарушения, за которые можно получить штраф, не выходя из дома. Государственный деятель напомнил, что за курение на балконе или в подъезде, а также громкий шум в неположенное время могут наложить денежное взыскание.