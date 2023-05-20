Инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей на 10 тысяч рублей за грязный автомобиль

По словам экспертов портала «Автовзгляд», в непогоду водители могут быть оштрафованы за грязную машину. К примеру, если подвеска или колеса будут испачканы в глине или липкой грязи, оставляющей следы на асфальте, владельцу придется выплатить штраф по статье 12.33 КоАП за повреждение или загрязнение дорожного полотна.