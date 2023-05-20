Трехметровый беспилотник ВСУ Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма

Украинский беспилотник Mugin-5 Pro потерпел крушение на территории республики Крым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дрон длинной 3,5 метра несколько часов назад обнаружил в поле местный житель. К месту крушения уже прибыли специалисты, они исследуют находку.
Известно, что это БПЛА модели Mugin-5 Prо. Устройство может нести на себе до 25 килограммов взрывчатки, а также развивать скорость до 150 км/ч. Без подзарядки такой беспилотник может держаться в воздухе до семи часов. Стоимость модели составляет около 800 тысяч рублей.
Ранее похожий на беспилотник предмет обнаружили на Новоданиловской набережной в Москве. Дрон нашел охранник Академии водного транспорта во время утреннего обхода.