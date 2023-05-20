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Власти Литвы отменили требование специального разрешения для въезда в погранзону с РФ и Белоруссией

Общество
Власти Литвы отменили требование специального разрешения для въезда в погранзону с РФ и Белоруссией

Разрешения для посещения граничащих с Калининградской областью районов Литвы больше не потребуются, сообщает Служба охраны госграницы при МВД страны.

Правительство прибалтийской республики отменило требование оформлять специальное разрешение на въезд в приграничную зону с Россией и Белоруссией. В сообщении литовской стороны отмечается, что решение было принято из-за окончания чрезвычайного положения и изменениях в правилах въезда в пограничную область.

Теперь вновь разрешено находится в граничащих с Россией и Белоруссией районах и муниципалитетах Литвы. Речь идет о территории протяженность 5 км от линии государственной границы вглубь страны.

Ранее представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса заявил, что белорусские пограничники намеренно пересекли межгосударственную границу. Он уверен, что Минск видит в Вильнюсе врага и назвал действия этой стороны непредсказуемыми.
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