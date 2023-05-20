Власти Литвы отменили требование специального разрешения для въезда в погранзону с РФ и Белоруссией

Правительство прибалтийской республики отменило требование оформлять специальное разрешение на въезд в приграничную зону с Россией и Белоруссией. В сообщении литовской стороны отмечается, что решение было принято из-за окончания чрезвычайного положения и изменениях в правилах въезда в пограничную область.