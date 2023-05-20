Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о якобы о разочаровании стран глобального Юга в Китае и России

Многие страны, составляющие глобальный Юг, якобы разочаровались в действиях Москвы и Пекина, что открывает для государств «Большой семерки» окно возможностей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии.
Она выступила в Хиросиме на сессии, посвященной усилению взаимодействия со странами-партнерами. Как следует из слов Фон дер Ляйен, развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки разочаровались в Китае и России.
«Они взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе. А все, что может предложить этим странам Россия — это оружие и наемники», — заявила глава Еврокомиссии.
Это удачный шанс для стран G7 действовать, однако для этого Евросоюз должен предпринять быстрые и конкретные действия. Например, предложить развивающимся странам взаимовыгодное партнерство.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что любые инициативы о равноправных переговорах между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. Она также призвала поддержать мирный план предоставленный украинским лидером Владимиром Зеленским.