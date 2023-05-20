Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о якобы о разочаровании стран глобального Юга в Китае и России

Многие страны, составляющие глобальный Юг, якобы разочаровались в действиях Москвы и Пекина, что открывает для государств «Большой семерки» окно возможностей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии.