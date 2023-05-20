Истребитель F/A-18 Hornet разбился на авиабазе в испанской Сарагосе

Указанный военный самолет обозначается в ведомстве как C.15. Представители Военно-воздушных сил королевства официально подтвердили факт катастрофы с участием испанского истребителя, заявив, что авария произошла с F/A-18 из 15-го авиакрыла (Ala 15).