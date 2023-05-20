Истребитель F/A-18 Hornet разбился на авиабазе в испанской Сарагосе

Истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet потерпел крушение на авиабазе в испанской Сарагосе. Пилот воздушного судна успел катапультироваться, получив незначительные травмы, говорится в Twitter (заблокирован в РФ) ВВС Испании.
Указанный военный самолет обозначается в ведомстве как C.15. Представители Военно-воздушных сил королевства официально подтвердили факт катастрофы с участием испанского истребителя, заявив, что авария произошла с F/A-18 из 15-го авиакрыла (Ala 15).
По их данным, воздушное судно рухнуло в пределах периметра авиационной базы. Устанавливаются все обстоятельства и детали ЧП.