Авиаудары по окраинам столицы Судана продолжаются шестую неделю

Хартум, 20 мая. Авиаудары вновь нанесены по отдаленным районам суданской столицы ночью и утром субботы, сообщают арабские СМИ.
Очевидцы рассказали об авианалетах на южный Омдурман, где часть попаданий пришлась на территорию государственной вещательной компании, и северный Бахри. Эти города-спутники лежат через Нил от Хартума и образуют с ним «тройную столицу» Судана.
«Рано утром мы столкнулись с сильными авиаударами, весь дом сотрясался. Это было ужасно, все лежали под своими кроватями», — сообщила журналистам 33-летняя женщина, проживающая в районе аль-Салха в Омдурмане, назвав происходящее кошмаром.
В то же время ситуацию в самом Хартуме можно охарактеризовать как относительно спокойную, хотя горожане слышали отдельные выстрелы.
Начавшийся 15 апреля конфликт между национальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) привел к перемещению более миллиона гражданских лиц внутри республики и в соседние страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 705 человек убиты и по меньшей мере 5287 получили ранения.
Переговоры под эгидой США и Саудовской Аравии в Джидде не оказались плодотворными. Противоборствующие силы обвинили друг друга в нарушении многочисленных договоренностей о прекращении огня.
Ранее посол Судана в РФ Мухаммед Сиррадж выразил признательность за то, что Россия не закрыла посольство в Хартуме на фоне боестолкновений в республике. По словам дипломата, суданцы этого не забудут.