Авиаудары по окраинам столицы Судана продолжаются шестую неделю

Начавшийся 15 апреля конфликт между национальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) привел к перемещению более миллиона гражданских лиц внутри республики и в соседние страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 705 человек убиты и по меньшей мере 5287 получили ранения.