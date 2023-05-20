Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Авиаудары по окраинам столицы Судана продолжаются шестую неделю

Весь мир
Авиаудары по окраинам столицы Судана продолжаются шестую неделю

Хартум, 20 мая. Авиаудары вновь нанесены по отдаленным районам суданской столицы ночью и утром субботы, сообщают арабские СМИ.

Очевидцы рассказали об авианалетах на южный Омдурман, где часть попаданий пришлась на территорию государственной вещательной компании, и северный Бахри. Эти города-спутники лежат через Нил от Хартума и образуют с ним «тройную столицу» Судана.

«Рано утром мы столкнулись с сильными авиаударами, весь дом сотрясался. Это было ужасно, все лежали под своими кроватями», — сообщила журналистам 33-летняя женщина, проживающая в районе аль-Салха в Омдурмане, назвав происходящее кошмаром.

В то же время ситуацию в самом Хартуме можно охарактеризовать как относительно спокойную, хотя горожане слышали отдельные выстрелы.

Начавшийся 15 апреля конфликт между национальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) привел к перемещению более миллиона гражданских лиц внутри республики и в соседние страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 705 человек убиты и по меньшей мере 5287 получили ранения.

Переговоры под эгидой США и Саудовской Аравии в Джидде не оказались плодотворными. Противоборствующие силы обвинили друг друга в нарушении многочисленных договоренностей о прекращении огня.

Ранее посол Судана в РФ Мухаммед Сиррадж выразил признательность за то, что Россия не закрыла посольство в Хартуме на фоне боестолкновений в республике. По словам дипломата, суданцы этого не забудут.
саудовская аравия конфликт Судан россия США боевые действия хартум
Военкоры ФАН