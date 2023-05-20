Врачи готовят к протезированию двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Романа Костомарова

Госпитализированного российского спортсмена Романа Костомарова готовят к протезированию. Появились подробности лечения фигуриста.
По словам знакомых с ситуацией источников, он находится в хорошем расположении духа. Положительно сказались, в частности, занятия с психологом.
Как сообщает Telegram-канал 112, перенесший несколько операций фигурист стал для медиков сложным случаем ввиду необходимости постоянного контроля за состоянием, плохого настроения и риска продолжения развития некроза. Ныне Костомарова ходит на занятия с тренерами и готовится к протезированию. В конце мая планируется выписка спортсмена и перевод в другое медучреждение.
Фигурист поступил на лечение в больницу еще в январе. Ранее ему провели операцию по протезированию на стопе и кисти.