Врачи готовят к протезированию двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Романа Костомарова

Как сообщает Telegram-канал 112, перенесший несколько операций фигурист стал для медиков сложным случаем ввиду необходимости постоянного контроля за состоянием, плохого настроения и риска продолжения развития некроза. Ныне Костомарова ходит на занятия с тренерами и готовится к протезированию. В конце мая планируется выписка спортсмена и перевод в другое медучреждение.