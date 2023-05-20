Жители Нью-Йорка протестуют против размещения мигрантов в школьных спортзалах

Истечение срока действия «Раздела 42» привлекло около 60 000 иностранцев на границы США. Этот закон, принятый во время пандемии COVID-19, позволял не пропускать мигрантов в страну из соображений общественной безопасности. С весны прошлого года Нью-Йорк принял более 65 000 мигрантов, из которых 35 000 все еще остаются на попечении города.