Жители Нью-Йорка протестуют против размещения мигрантов в школьных спортзалах

Родители и дети протестуют перед зданиями учебных заведений Нью-Йорка, выражая несогласие с решением мэра города Эрика Адамса разместить мигрантов в школьных спортзалах. Горожане боятся отправлять своих детей в образовательные учреждения, где в это время будут проживать посторонние взрослые.
«Существует гуманитарный кризис, и мы понимаем это. Но ведь есть и другие доступные места, которые можно использовать! Почему они должны пользоваться школами, куда ходят трех-, четырехлетние дети? Мэр Адамс не желает отвечать на эти вопросы», — рассказала Габриэла Биснаи, местная жительница.
Истечение срока действия «Раздела 42» привлекло около 60 000 иностранцев на границы США. Этот закон, принятый во время пандемии COVID-19, позволял не пропускать мигрантов в страну из соображений общественной безопасности. С весны прошлого года Нью-Йорк принял более 65 000 мигрантов, из которых 35 000 все еще остаются на попечении города.