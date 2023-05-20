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Спасатели ликвидировали пожар в Воронеже на площади 1,2 тысячи кв. метров

Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в Воронеже на площади 1,2 тысячи кв. метров

Пожарные ликвидировали возгорание в Воронеже на площади 1,2 тыс. кв. метров. О завершении борьбы с огнем на участке сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Пламя появилось на территории склада с деревянными поддонами. На первом этапе его площадь составляла в районе 400 кв. метров, позже возросла до 1200 тыс. кв. метров. На борьбу с огнем отправились 80 спасателей и 22 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что в результате случившегося никто не пострадал. Пожарным удалось пресечь угрозу перехода огня на другие объекты.
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