Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести удар по Мариуполю утром 20 мая крылатыми ракетами Storm Shadow. Такое предположение высказал ТАСС представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).
По его словам, это первое применение таких боеприпасов украинскими военными при обстреле мирных городов на территории ДНР. Напомним, что о поставках Великобританией подобного типа ракет Киеву стало известно чуть более недели назад. Впервые ВСУ использовали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow в зоне СВО 12 мая, обстреляв Луганск. В результате этого удара пострадали несколько местных жителей, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Затем украинские военные обстреляли Луганск 13 и 15 мая, используя такие же снаряды. Удары ВСУ по Мариуполю в годовщину освобождения города — это месть и попытка запугать местное население, а также «отчитаться перед Западом», заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Ранее сообщалось, что утром 20 мая украинские военные формирования еще раз обстреляли Мариуполь Донецкой Народной Республики. В результате атаки на город никто не пострадал.