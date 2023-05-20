Украинские военные могли нанести удар по Мариуполю утром 20 мая крылатыми ракетами Storm Shadow

По его словам, это первое применение таких боеприпасов украинскими военными при обстреле мирных городов на территории ДНР. Напомним, что о поставках Великобританией подобного типа ракет Киеву стало известно чуть более недели назад. Впервые ВСУ использовали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow в зоне СВО 12 мая, обстреляв Луганск. В результате этого удара пострадали несколько местных жителей, в том числе шестеро несовершеннолетних.