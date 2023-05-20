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МВД Красноярского края сообщило о задержании мужчины, открывшего стрельбу в спортзале

Происшествия
МВД Красноярского края сообщило о задержании мужчины, открывшего стрельбу в спортзале

Министерство внутренних дел Красноярского края сообщило о задержании открывшего стрельбу в спортивном зале преступника.

Инцидент произошел 20 мая, в субботу. Напомним, неизвестный мужчина подошел к администратору и два раза выстрелил в воздух. Он также требовал передачи денежных средств. На место события сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов. Установить личность удалось спустя полчаса после инцидента.

Задержанным оказался 18-летний молодой человек с игрушечным пистолет. Парень заявил, что просто хотел пошутить. В данный момент с ним забираются сотрудники МВД.
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