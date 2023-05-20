МВД Красноярского края сообщило о задержании мужчины, открывшего стрельбу в спортзале

Инцидент произошел 20 мая, в субботу. Напомним, неизвестный мужчина подошел к администратору и два раза выстрелил в воздух. Он также требовал передачи денежных средств. На место события сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов. Установить личность удалось спустя полчаса после инцидента.