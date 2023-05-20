Международный кинофестиваль «Хрустальный нерпенок» в Улан-Удэ планируют проводить ежегодно

Международный детский кинофестиваль «Хрустальный нерпенок» прошел в Улан-Удэ с 12 по 17 мая. Как сообщает «Культуромания», это мероприятие планируют сделать ежегодным.
Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что именно большое количество желающих поучаствовать в кинофестивале стало причиной, по которой его теперь будут проводить каждый год. Он также отметил, что в этот раз на событии побывали представители десяти различных стран.
По итогам конкурса гран-при получил бурятский режиссер Михаил Расходников с художественной работой «Дух Байкала». В международном соперничестве победу одержал турецкий режиссер Ахмет Токлу с фильмом «Обруч», а в российском — участник из Якутии Никандр Федоров с кинолентой «Как починить велосипед».