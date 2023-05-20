Бывший футболист московского «Спартака» и капитан сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды ВСУ

Бывший украинский футболист Владислав Ващук, который в 2003 году играл за московский «Спартак», вступил в ряды ВСУ. Об этом 48-летний мужчина написал в соцсетях, дополнив текст изображением себя в военной форме и с автоматом в руках.
Присягу Ващук принял 18 мая. По словам бывшего спортсмена, это было его личное решение. Он признался, что близкие и родные «до сих пор в шоке».
Ващук также написал, что его приняли в Национальную гвардию Украины, в бригаду наступления. Служит Владислав в звании солдата.
В прошлом футболист провел за «Спартак» 29 матчей, в которых забил один мяч. Также он играл за сборную Украины с 1996 по 2007 год.
Ранее бывший футболист «Зенита» Юрий Роденков, ныне диакон Георгий, рассказал о проблемах, которые мешают развитию отечественного футбола. По его мнению, российские спортивные чиновники должны выбрать между Родиной и Западом.