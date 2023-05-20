Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывший футболист московского «Спартака» и капитан сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды ВСУ

Происшествия
Бывший футболист московского «Спартака» и капитан сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды ВСУ

Бывший украинский футболист Владислав Ващук, который в 2003 году играл за московский «Спартак», вступил в ряды ВСУ. Об этом 48-летний мужчина написал в соцсетях, дополнив текст изображением себя в военной форме и с автоматом в руках.

Присягу Ващук принял 18 мая. По словам бывшего спортсмена, это было его личное решение. Он признался, что близкие и родные «до сих пор в шоке».

Ващук также написал, что его приняли в Национальную гвардию Украины, в бригаду наступления. Служит Владислав в звании солдата.

В прошлом футболист провел за «Спартак» 29 матчей, в которых забил один мяч. Также он играл за сборную Украины с 1996 по 2007 год.

Ранее бывший футболист «Зенита» Юрий Роденков, ныне диакон Георгий, рассказал о проблемах, которые мешают развитию отечественного футбола. По его мнению, российские спортивные чиновники должны выбрать между Родиной и Западом.
ващук Украина спартак спорт
Военкоры ФАН