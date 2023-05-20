Хит Пугачевой в программе «Голос» рассорил Антона Беляева с Яной Чуриковой и привел в восторг зрителей

Четвертьфинал передачи «Голос» прошел в пятницу, 19 мая. В ходе шоу одна из участниц проекта Ирина Сыщикова мощно исполнила хит «Не обижай меня» российской певицы Аллы Пугачевой.
Ведущая программы Яна Чурикова осталось под сильным впечатлением от выступления, однако наставник Ирины Антон Беляев поставил ее на последнее место. По итогам голосования телезрителей вокалистка набрала 45,5 % голосов.
«Антон, ты лидеру дал всего 20 процентов! Аутсайдеру голосования он дал 50 процентов!», — с критикой на Беляева обрушилась Чурикова.
Однако благодаря голосам респондентов Сыщикова заняла второе место и прошла в полуфинал передачи. Зрители также остались в восторге от выступления и поделились своими эмоциями в Сети.