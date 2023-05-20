Индийский визажист стал рекордсменом по скорости нанесения традиционного свадебного макияжа

Молодой косметолог из района Будгам побил мировой рекорд по самому быстрому индийскому свадебному макияжу. Обычно работа визажиста в этом случае занимает четыре-пять часов. Однако Юнису Ахмаду Шейху удалось накрасить невесту всего за 8 минут 58 секунд. Для сравнения: прошлому рекордсмену понадобилось 13 минут 45 секунд, чтобы справиться с этой задачей.