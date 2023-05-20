Индийский визажист стал рекордсменом по скорости нанесения традиционного свадебного макияжа

Молодой косметолог из района Будгам побил мировой рекорд по самому быстрому индийскому свадебному макияжу. Обычно работа визажиста в этом случае занимает четыре-пять часов. Однако Юнису Ахмаду Шейху удалось накрасить невесту всего за 8 минут 58 секунд. Для сравнения: прошлому рекордсмену понадобилось 13 минут 45 секунд, чтобы справиться с этой задачей.
«Я выхожу замуж и пришла сюда сделать свадебный макияж. Юнис очень талантлив, и цены у него довольно приятные. Он первый мужчина-визажист в Кашмире, именно поэтому я приехала сюда за свадебным макияжем!», — рассказала его клиентка Ульфат Джан.
Путь Юниса был непростым: он потерял мать в юном возрасте, а отец не смог обеспечить ему финансовую безопасность. Однако талантливый парень упорно трудился и в конце концов смог открыть свой собственный салон. Теперь Юнис постоянно нанимает сотрудников и расширяет свой бизнес.
«Мы можем осуществить все наши мечты, если будем полны решимости. Мы также можем стать источником вдохновения и для других», — считает Юнис.