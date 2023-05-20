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Украинский суд приговорил 16-летнего подростка из ДНР к десяти годам колонии за помощь ВС России

Происшествия
Украинский суд приговорил 16-летнего подростка из ДНР к десяти годам колонии за помощь ВС России

Служба безопасности Украины в августе прошлого года обвинила 16-летнего юношу из Донецкой Народной Республики в оказании содействия Вооруженными силам России в ходе СВО. Как передает RT, сегодня суд приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Меликов сообщил, что молодого человека осудили за якобы передачу РФ данных о месте нахождения украинских военных формирований.

Правозащитник заявил, что по предварительной информации, несовершеннолетнего содержали «в неприемлемых, тяжелых условиях СИЗО города Днепр», где в ходе допросов оказывали как психическое, так и физическое давление. Он подчеркнул, что, помимо этого подростка, могут быть задержаны еще двое.

Ранее сотрудник СБУ пытался завербовать жителя села Красное Херсонской области, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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