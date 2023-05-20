Украинский суд приговорил 16-летнего подростка из ДНР к десяти годам колонии за помощь ВС России

Правозащитник заявил, что по предварительной информации, несовершеннолетнего содержали «в неприемлемых, тяжелых условиях СИЗО города Днепр», где в ходе допросов оказывали как психическое, так и физическое давление. Он подчеркнул, что, помимо этого подростка, могут быть задержаны еще двое.