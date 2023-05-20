Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о финишной прямой в освобождении Бахмута «музыкантами»

До ВСУ, владеющих «небольшим углом» в виде коттеджного поселка и промзоны, остается 250 метров, добавил собеседник журналистов. Другой боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовики отбили один квартал на окраинах Бахмута, заняв пятиэтажный дом и закрепившись в опорном пункте. Он убежден, что ВСУ уже не вернутся на эти позиции.