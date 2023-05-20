Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о финишной прямой в освобождении Бахмута «музыкантами»

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут заключительные бои на окраинах Бахмута (Артемовска). «Музыканты» фактически вышли на финишную прямую в освобождении города от сил противника, рассказал участник подразделения корреспонденту РИА Новости.
По словам «вагнеровца», под контролем украинских военных осталось менее километра территории. Боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что в настоящий момент позиции штурмовиков и противника разделяет дорога Бахмут— Ивановское. Именно эта магистраль и есть та самая финишная прямая, на которую вышли «оркестранты».
До ВСУ, владеющих «небольшим углом» в виде коттеджного поселка и промзоны, остается 250 метров, добавил собеседник журналистов. Другой боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовики отбили один квартал на окраинах Бахмута, заняв пятиэтажный дом и закрепившись в опорном пункте. Он убежден, что ВСУ уже не вернутся на эти позиции.
Напомним, что наступление в Бахмуте осуществляется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Ранее сообщалось, что «музыканты» установили полный контроль над укрепленным районом «Домино» в западной части города.