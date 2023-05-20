Найденная в Польше ракета оказалась оснащена бетонной боеголовкой

Глава кабинета президента Польши Павел Шрот утверждает, что боеголовка найденного в апреле под Быдгощем снаряда была из бетона.
Шрот в эфире радиостанции RMF FM прокомментировал информацию о неопознанном снаряде. Он заявил, что обнаруженная в конце апреля ракета была оснащена бетонной боеголовкой, однако не имела боевой части.
По его предположениям, снаряд был запущена для дезориентации украинской ПВО. Также Шорт утверждает, что бетонная боеголовка спроектирована в соответствии с российской технологической мыслью.
Ранее польская радиостанция сообщила, что на обломках военного объекта были обнаружены надписи на русском языке. Местные СМИ отмечают, что это не является доказательством причастности России к инциденту.