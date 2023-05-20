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Найденная в Польше ракета оказалась оснащена бетонной боеголовкой

Происшествия
Найденная в Польше ракета оказалась оснащена бетонной боеголовкой

Глава кабинета президента Польши Павел Шрот утверждает, что боеголовка найденного в апреле под Быдгощем снаряда была из бетона.

Шрот в эфире радиостанции RMF FM прокомментировал информацию о неопознанном снаряде. Он заявил, что обнаруженная в конце апреля ракета была оснащена бетонной боеголовкой, однако не имела боевой части.

По его предположениям, снаряд был запущена для дезориентации украинской ПВО. Также Шорт утверждает, что бетонная боеголовка спроектирована в соответствии с российской технологической мыслью.

Ранее польская радиостанция сообщила, что на обломках военного объекта были обнаружены надписи на русском языке. Местные СМИ отмечают, что это не является доказательством причастности России к инциденту.
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