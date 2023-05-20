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Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты судов из-за неопознанного объекта в воздухе

Происшествия
Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты судов из-за неопознанного объекта в воздухе

Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты на 12 часов. Произошло это после обнаружения неопознанного объекта.

Около 00:30 по местному времени экипажи двух пассажирских самолетов на высоте 2743 метров заметили некий объект. Информация об этом была подтверждена авиадиспетчерами.

В связи со сложившейся обстановкой в аэропорту Газиантепа приостановили полеты. Часть самолетов, которая должна была приземлиться в воздушной гавани, была перенаправлена в Шанлыурфы и Аданы. С момента возникновения нештатной ситуации из аэропорта Газиантепа было отменено 26 рейсов, в том числе 13 взлетов и 13 посадок.

Официальной информации об объекте на данный момент нет. Известно, что рейсы уже начали возобновляться.

Ранее первый самолет из Тбилиси приземлился в Москве после возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Рейс обслуживала компания Georgian Airways.
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