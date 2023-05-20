Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты судов из-за неопознанного объекта в воздухе

В связи со сложившейся обстановкой в аэропорту Газиантепа приостановили полеты. Часть самолетов, которая должна была приземлиться в воздушной гавани, была перенаправлена в Шанлыурфы и Аданы. С момента возникновения нештатной ситуации из аэропорта Газиантепа было отменено 26 рейсов, в том числе 13 взлетов и 13 посадок.