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Оперштаб Белгородской области: сообщение о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности

Происшествия
Оперштаб Белгородской области: сообщение о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности

Сообщение о попытке прорыва диверсионной группы украинской армии не соответствует действительности. Такой информацией поделились в оперативном штабе Белгородской области.

Об этом стало известно 20 мая, в субботу. В структуре обратились к жителям региона с просьбой не поддаваться на провокационные сообщения и стараться сохранять спокойствие.

«По последним подтвержденным данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооруженных Сил РФ. Просим жителей <...> доверять только официальной информации», — указали в Оперштабе.

Ранее СМИ сообщили о попытке украинских диверсантов прорваться на российскую территорию со стороны Белгородской области.
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