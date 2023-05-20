Оперштаб Белгородской области: сообщение о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности

Сообщение о попытке прорыва диверсионной группы украинской армии не соответствует действительности. Такой информацией поделились в оперативном штабе Белгородской области.
Об этом стало известно 20 мая, в субботу. В структуре обратились к жителям региона с просьбой не поддаваться на провокационные сообщения и стараться сохранять спокойствие.
«По последним подтвержденным данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооруженных Сил РФ. Просим жителей <...> доверять только официальной информации», — указали в Оперштабе.
Ранее СМИ сообщили о попытке украинских диверсантов прорваться на российскую территорию со стороны Белгородской области.