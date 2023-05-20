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Видео с признанием бойца ВСУ о падении Бахмута распространилось в Сети

Армия
Видео с признанием бойца ВСУ о падении Бахмута распространилось в Сети

Украинский военнослужащий записал видео, в котором заявил о падении обороны Бахмута (Артемовска).

В Сети был опубликован ролик, записанный одни из бойцов ВСУ. Мужчина в камеру говорит, что оборона украинской армии была прорвана. Его речь прерывается звуками взрывов артиллерийских снарядов.

«Если что, не поминайте лихом», — сказал солдат, после чего запись обрывается.

Ранее сообщалось, что операция по освобождению Бахмута ведется исключительно штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». В настоящее время подразделения «музыкантов» продвигаются в западной части населенного пункта.
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