Видео с признанием бойца ВСУ о падении Бахмута распространилось в Сети

Украинский военнослужащий записал видео, в котором заявил о падении обороны Бахмута (Артемовска).
В Сети был опубликован ролик, записанный одни из бойцов ВСУ. Мужчина в камеру говорит, что оборона украинской армии была прорвана. Его речь прерывается звуками взрывов артиллерийских снарядов.
«Если что, не поминайте лихом», — сказал солдат, после чего запись обрывается.
Ранее сообщалось, что операция по освобождению Бахмута ведется исключительно штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». В настоящее время подразделения «музыкантов» продвигаются в западной части населенного пункта.