Шоумен Александр Гудков выступил на концерте группы «Самое Большое Простое Число», поддерживающей Украину

Шоумен Александр Гудков спел вместе с группой СБПЧ («Самое Большое Простое Число»), которая поддерживает Украину в конфликте с Россией. Очевидцы опубликовали кадры с мероприятия.
Судя по видео, размещенном в Telegram-канале «Неопра, блин!», на выступлении артист лишь пел вместе с коллективом. Однако участники в перерывах предлагали зрителям словом, делом или деньгами помогать жителям Украины. В зале также скандировали пацифистский лозунг.
После начала спецоперации из эфира Первого канала пропало шоу «Вечерний Ургант», в котором снимался Гудков. Шоумен заявил, что программа все же вернется.