Шоумен Александр Гудков выступил на концерте группы «Самое Большое Простое Число», поддерживающей Украину

Судя по видео, размещенном в Telegram-канале «Неопра, блин!», на выступлении артист лишь пел вместе с коллективом. Однако участники в перерывах предлагали зрителям словом, делом или деньгами помогать жителям Украины. В зале также скандировали пацифистский лозунг.