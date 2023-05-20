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Шоумен Александр Гудков выступил на концерте группы «Самое Большое Простое Число», поддерживающей Украину

Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков выступил на концерте группы «Самое Большое Простое Число», поддерживающей Украину

Шоумен Александр Гудков спел вместе с группой СБПЧ («Самое Большое Простое Число»), которая поддерживает Украину в конфликте с Россией. Очевидцы опубликовали кадры с мероприятия.

Судя по видео, размещенном в Telegram-канале «Неопра, блин!», на выступлении артист лишь пел вместе с коллективом. Однако участники в перерывах предлагали зрителям словом, делом или деньгами помогать жителям Украины. В зале также скандировали пацифистский лозунг.

После начала спецоперации из эфира Первого канала пропало шоу «Вечерний Ургант», в котором снимался Гудков. Шоумен заявил, что программа все же вернется.
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