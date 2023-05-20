Количество погибших мирных жителей в результате вооруженного столкновения в Судане увеличилось до 850

С начала вооруженного конфликта между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) погибли 850 гражданских лиц, а также 3394 человека получили ранения. Данные о количестве пострадавших и погибших приводит профсоюз местных врачей.
В сообщении объединения сказано, что число жертв с каждым днем растет из-за непрекращающихся боев между суданскими вооруженными силами и СБР. Медики подчеркнули, что летальных случаев может быть гораздо больше, поскольку они не в силах все зафиксировать из-за отдаленности многих медучреждений.
Ранее стало известно, что более 200 человек, среди которых были представители российского посольства, министерства обороны, а также граждане РФ, СНГ и некоторых дружественных государств, эвакуированы из Судана. Как передает издание «РИАМО», они уже прилетели в Москву.