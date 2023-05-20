Количество погибших мирных жителей в результате вооруженного столкновения в Судане увеличилось до 850

В сообщении объединения сказано, что число жертв с каждым днем растет из-за непрекращающихся боев между суданскими вооруженными силами и СБР. Медики подчеркнули, что летальных случаев может быть гораздо больше, поскольку они не в силах все зафиксировать из-за отдаленности многих медучреждений.