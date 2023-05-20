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СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа мужчины с множественными ножевыми ранениями на западе Москвы

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа мужчины с множественными ножевыми ранениями на западе Москвы

Изрезанное ножом тело неизвестного мужчины обнаружено на западе российской столицы. Об этом сообщает Главное следственного управления СК России по Москве.

Труп с признаками насильственной смерти был найден 20 мая на улице Удальцова. По данным следствия, мужчине нанесли множественные ножевые ранения, после чего он скончался.

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место преступления и изучают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

Ранее житель Якутии ударил ножом в грудь гостя, заснувшего в детской кроватке в верхней одежде. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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