СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа мужчины с множественными ножевыми ранениями на западе Москвы

Изрезанное ножом тело неизвестного мужчины обнаружено на западе российской столицы. Об этом сообщает Главное следственного управления СК России по Москве.
Труп с признаками насильственной смерти был найден 20 мая на улице Удальцова. По данным следствия, мужчине нанесли множественные ножевые ранения, после чего он скончался.
В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место преступления и изучают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).
Ранее житель Якутии ударил ножом в грудь гостя, заснувшего в детской кроватке в верхней одежде. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.