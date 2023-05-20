Советник главы Офиса президента Украины заявил об уже принятом Западом решении передать Киеву истребители F-16

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил 24 каналу о том, что западные страны уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Киеву.
По словам чиновника, Запад к настоящему моменту полностью осознает, что обязательно передаст Украине самолеты. Сейчас решаются логистические вопросы.
Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты «с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16». Он поблагодарил западных военных за готовность предоставить необходимые для этого возможности.
Ранее издание Politico писало, что Вашингтон все еще обсуждает детали и различного рода аспекты передачи истребителей F-16 со стороны третьих стран для Украины. Данный вопрос еще не решен, но обсуждается.