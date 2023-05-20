Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Китай с официальным визитом 23-24 мая

Руководитель кабмина обсудит с иностранными коллегами актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Планируется, что особое внимание Мишустин уделит взаимодействию государств в промышленности, энергетике, а также транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.