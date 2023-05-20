Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Китай с официальным визитом 23-24 мая

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай с официальным визитом 23-24 мая. Глава Правительства РФ встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета страны Ли Цяном, сообщила пресс-служба ведомства.
Руководитель кабмина обсудит с иностранными коллегами актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Планируется, что особое внимание Мишустин уделит взаимодействию государств в промышленности, энергетике, а также транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.
По итогам рабочего визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, отметили в пресс-службе Правительства РФ. Кроме анонсированных встреч, Михаил Мишустин выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний двух стран.