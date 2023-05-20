Певица Лариса Долина рассказала, какая болезнь мешает Анжелике Варум выступать на сцене

Заслуженная артистка России Анжелика Варум посетила творческий вечер воспитанников певицы Ларисы Долиной. Наставник рассказала, какая болезнь помешала артистке остаться.
Варум пришла на мероприятие вместе с Леонидом Агутиным. Исполнив вживую репертуар, она покинула корабль, на котором все и происходило. Артистка не осталась до конца мероприятия, сообщает mk.ru.
По словам Долиной, певица была вынуждена уйти из-за морской болезни. Варум тяжело переносить качку. Народная артистка России подчеркнула, что ей удалось избавиться от недуга. Долина предположила, что на это повлияли перемены в физиологии.
Ранее певица отреагировала на смерть российского модельера Валентина Юдашкина. Артистка подчеркнула, что была близко знакома с ним.